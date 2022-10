Claudinei tenta no TSE reivindicar vaga na ALMT

O deputado estadual Claudinei Lopes (PL) tentou, sem sucesso, a reeleição à Assembleia Legislativa do Estado (ALMT) em 2022. Ocorre que, mesmo não atingindo o número de votos necessários para se manter na cadeira, o parlamentar pode garantir mais quatro anos de mandato. Nesta semana, ele recorreu ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O documento repercutiu na imprensa do Estado. Claudinei pede a continuidade à ação que julga o indeferimento da candidatura do ex-prefeito de Chapada dos Guimarães, Gilberto Mello (PL), que também tentou uma vaga à AL nestas eleições.

Mello disputou as eleições sub judice e teve exatos 7.260 votos. O próprio, ainda conforme o destacado pela imprensa cuiabana, desistiu formalmente de entrar com recurso na justiça eleitoral. E é aí que entra o deputado Claudinei, que pede a continuidade da ação.

A questão é matemática: caso descongelados os mais de 7 mil votos de Mello, o PL pode manter mais uma cadeira, por conta do chamado quociente eleitoral. Nesta conta, quem assumiria a vaga, pelo partido, seria Claudinei.

A soma dos votos tiraria o mandato do emedebista Juca do Guaraná.