Claudio Ferreira participa de reunião com Bolsonaro

O deputado estadual eleito Claudio Ferreira (PTB) participou nesta segunda-feira (10), em Brasília, de uma reunião com o presidente Jair Bolsonaro (PL) e lideranças evangélicas de todo o país que se destacam por ter milhões de seguidores nas redes sociais. Ao lado do deputado federal por Minas Gerais, Nikolas Ferreira (PL), do pastor André Valadão e do influenciador evangélico Deive Leonardo, Claudio Ferreira, que foi único representante de Mato Grosso na reunião, definiu com o presidente da República estratégias para o segundo turno da eleição presidencial.

“Recebi o convite para participar da reunião com o presidente Bolsonaro. Discutimos estratégias e ações que serão executadas até o dia 30 em todo o país, inclusive em Mato Grosso. Acabou o primeiro turno, mas sabemos que a vitória completa do Brasil, de Mato Grosso e de Rondonópolis é Jair Messias Bolsonaro reeleito”, destacou Ferreira em vídeo gravado ao lado do presidente da República. No vídeo, Bolsonaro manda um recado para Rondonópolis e revela que esteve na cidade na década de 80. “Estive em Rondonópolis em 1987. Boas recordações! Um abraço a todos”, disse o presidente.

Eleito deputado estadual com 26.234 mil votos, Ferreira saiu da reunião com o objetivo trabalhar junto com os conservadores, especialmente de Rondonópolis e da Região Sul, para ampliar a votação do presidente Bolsonaro em Mato Grosso onde obteve 1.102.866 votos que representam 59,84% do eleitorado.

“Vamos trabalhar para ampliar a votação do presidente em Rondonópolis e em todo o estado. Além disso, temos a missão de reverter o quadro nas poucas cidades de Mato Grosso em que Bolsonaro não venceu. Vamos sair às ruas em todo o país, para sensibilizar as pessoas de que precisamos nos unir para impedir que o Brasil volte a ser governado por uma quadrilha que saqueou os cofres públicos por vários anos”, frisou o deputado eleito.

Claudio alerta ainda da necessidade de diminuir o número de abstenções, no segundo turno. Em Mato Grosso, cerca de 22,50% do eleitorado não compareceu às urnas no primeiro turno da eleição. No país, a abstenção ultrapassou os 20%. “Além de convencer os indecisos, temos a missão de diminuir o índice de abstenção. O governo Bolsonaro tem muito que mostrar, nunca uma gestão fez tanto na área social e destinou tantos recursos para os estados. Além das ações, a reeleição de Bolsonaro confirma que o brasileiro é um povo que não admite corrupção, que diz não ao aborto e que defende Deus, pátria, família e liberdade”.