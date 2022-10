Com dois expulsos, Felipe Alves pega pênalti e São Paulo e Palmeiras empatam

Palmeiras e São Paulo entraram no clássico pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, com objetivos distintos. Na tarde deste domingo (16), no Allianz Parque, o Verdão mesmo com dois a mais, perdeu pênalti defendido por Felipe Alves e acabou empatando com o Tricolor paulista, jogando em casa, por 0 a 0, chegando aos 68 pontos.

Esse foi o sétimo Choque-Rei entre as equipes na temporada e primeiro sem ter um vencedor nos 90 minutos. Além disso, o Alviverde pela primeira vez no ano não ganhou de um rival do Estado em 2022.

Agendas diferentes

A equipe do Palmeiras terá a semana livre de treinos para pegar o Avaí, pela 33ª rodada do Brasileirão, às 21h no Allianz Parque, buscando mais uma vitória na contagem regressiva para o título, no próximo sábado (22). Já o São Paulo fará o jogo a menos contra o Coritiba, nesta quinta-feira (20), às 20h no Morumbi devido a final da Copa Sul-Americana perdida no dia 1º de outubro.

Dudu perde chances e expulsão por agressão

As equipes de Palmeiras e São Paulo fizeram um primeiro tempo agitado. Dudu em duas arrancadas pelo lado esquerdo teve a oportunidade de por o Verdão na frente, mas optou em um drible a mais e acabou nem conseguindo finalizar na chegada da cobertura defensiva. Posteriormente, Merentiel parou no goleiro Felipe Alves e Miranda, na pequena área, na melhor chance do Tricolor, errou uma cabeçada sozinho.

Apesar de tanto equilíbrio, o Alviverde teve um cenário favorável na etapa final. Isso porque aos 45′, Ferraresi, deu uma cotovelada em Danilo, antes de um escanteio a seu favor e foi expulso pelo juiz de campo Flávio Rodrigues de Souza, sem o auxílio do VAR (árbitro de vídeo).