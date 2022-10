Combate ao crime | “Operação 80 Dias” é lançada em Rondonópolis

A Polícia Militar (PM) lançou a ‘Operação 80 Dias” na manhã desta quinta-feira (20), em Rondonópolis (MT). A ação conta com um policiamento reforçado e com o apoio das equipes do Corpo de Bombeiros, Centro Integrado de Operações Aéreas (CIOPAer), Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (ROTAM) e Força Tática. A ideia é aumentar a segurança e combater a criminalidade.

“A Operação tem como objetivo agregar ações tanto do nosso policiamento ordinário através de jornada ordinária como também das equipes de Força Tática e reforços do nosso Ciopaer, equipe do Rotam, Corpo de Bombeiros para que a gente consiga fazer a estabilização de alguns indicadores criminais e também a manutenção de queda de outros” reforça o Coronel PM Fernando Augustinho.

O Tenente George do Corpo de Bombeiros também reforça o trabalho de fiscalização da equipe.

“O Corpo de Bombeiros estará fiscalizando os locais que estão irregulares e aqueles que estiverem irregulares emitiremos o termo de notificação e os que já foram notificados estarão passíveis de multas e interdição” explica o Tenente.