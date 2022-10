Comércio de Rondonópolis aposta na data como “porta de entrada” para aquecimento das vendas de final de ano

O comércio de Rondonópolis já se prepara o aquecimento nas vendas neste Dia das Crianças, comemorado dia 12 de outubro. Lojistas ouvidos em uma sondagem realizada pela Câmara de Dirigentes Lojistas do município (CDL), apostam na data como uma “porta de entrada” para as demais comemorativas e tradicionais de final de ano. No “combo” de oportunidades, após a outubro, estão Black Friday, Copa do Mundo, Natal e Ano Novo.

No ritmo da retomada econômica e dos bons resultados do comércio local nas datas comemorativas de 2022, a expectativa dos comerciantes entrevistados sugere o desrepresamento do consumo, a melhora da intenção de compra e o desejo de presentear. “Criança gosta de brinquedo. Os pais até pensam em roubas, mas o que elas querem mesmo são os brinquedos. Por isso, nossa estratégia foi decorar a vitrine da nossa loja com aqueles brinquedos que estão “na moda”. Super-heróis, bonecas, o que mais está em alta. As nossas expectativas aqui são as melhores, já que a gente vem nesta sequência de anos sem um Dia das Crianças “de verdade”, por conta da pandemia. O que resume nosso sentimento neste ano é o adjetivo esperançoso, em relação ao ano passado”, afirma um lojista entrevistado.

Pela primeira vez na sondagem, a CDL ouviu um lojista do segmento de bicicletas de acessórios de ciclismo, produto muito procurado no Dia das Crianças. “É uma data que sempre nos traz um crescimento importante. Neste ano, a nossa expectativa em relação ao ano passado está alta, entre 25% a 30% nas vendas. A gente sempre aproveitou bastante o Dia das Crianças, que para nós é muito importante”.

Em outro segmento, o sentimento é o de “menor entusiasmo, mas sem pessimismo”, aponta um lojista. “A interação das pessoas voltou à normalidade, mas gerou também uma certa “ressaca”. As famílias gastaram bastante e sobretudo a população mais jovem, com as festas de agosto e eventos sociais. O que a gente percebe agora é um cenário de volta aos patamares pré-pandemia, com entusiasmo controlado, mas nada de aspecto pessimista”, argumenta. “Há um questionamento quando às definições políticas que também gera uma certa insegurança, ainda enfrentamos a inflação e o alto endividamento que prejudica o consumo das famílias, mas estamos nos preparando. O mais importante é passarmos alegria nos pontos de venda, pois é isso o que a pede a data. Imagino que o comércio vai trazer este aspecto”, projeta. Perguntado, o lojista em questão estimou o percentual de 8% de crescimento nas vendas neste Dia das Crianças na comparação com a mesma data em 2021.

MATO GROSSO

Levantamento, feito pelo Instituto de Pesquisa e Análise da Fecomércio-MT (IPF-MT), mostrou que 53% dos mato-grossenses pretendem gastar mais com os pequenos. A pesquisa foi realizada com 305 pessoas em 32 municípios do estado, entre os dias 31 de agosto e 27 de setembro.

De acordo com o levantamento, 51% dos entrevistados pretendem realizar compras e o gasto médio passou de R$172,20 no ano passado para R$ 193,83. Além disso, 30% pretendem gastar o mesmo valor do que foi gasto no ano passado e apenas 17% pretendem gastar menos. A estimativa do IPF-MT é que a data, celebrada no dia 12 de outubro, deve movimentar cerca de R$ 350 milhões no estado.

O cartão de crédito será a principal forma de pagamento para os entrevistados (46%), seguido de dinheiro (27%), cartão de débito (20%) e, por último, o Pix (7%).

Os tradicionais brinquedos ainda são maioria na escolha dos consumidores (63%), seguido de roupas/acessórios (33%). Já 3% dos respondentes pretendem sair para comemorar e 1% disse que irá comprar chocolates. As lojas de rua também serão mais procuradas pelos consumidores (52%), em seguida vem as de shopping (36%) e, por fim, o e-commerce (12%).

NACIONAL

O Dia das Crianças de 2022 deve movimentar R$ 13,68 bilhões no comércio (o valor estimado é maior do que o ano passado, que foi de 10,93 bilhões). É o que aponta pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) em todas as capitais. De acordo com o levantamento, 73% dos consumidores brasileiros devem ir às compras para presentear as crianças.

Em média, os consumidores pretendem comprar 2,2 presentes e gastar cerca de R$241,60 na compra (com aumento de R$ 42 em relação a 2021. De acordo com o levantamento, entre os entrevistados que vão comprar presentes, mais de um terço (44%) pretende gastar o mesmo valor que no ano passado e 17% têm a intenção de gastar menos. Já 29% pretendem gastar mais do que no Dia das Crianças de 2021.

A maioria pagará os produtos à vista (79%) e 43% planejam pagar parcelado. As principais formas de pagamento serão: cartão de crédito parcelado (39%), PIX (35%), cartão de débito (34%) e dinheiro (34%). Entre os que irão parcelar o pagamento das compras, o número médio de parcelas será de 3,8 prestações.

De acordo com o levantamento, 76% dos consumidores pretendem pagar todos os presentes sozinhos, enquanto 20% pretendem dividir o valor com outra(s) pessoa(s). Os principais motivos para dividir a compra dos presentes são: reduzir os gastos (46%), o aumento dos preços dos presentes (28%) e o fato de estar com o orçamento apertado (26%). 62% pretendem dividir o pagamento das compras com o cônjuge, 21% com o pai/mãe da criança e 20% com outros familiares.

De acordo com os consumidores entrevistados, os presentes mais procurados são: roupas e/ou calçados (44%), bonecas/bonecos (40%), jogos de tabuleiro/educativos (28%) e avião/carrinho de brinquedo (20%).

Os principais locais de compra dos presentes estão concentrados nas lojas físicas (83%), sobretudo, Shopping Center (43%), shopping popular (32%) e lojas de rua/bairro (29%). 47% das compras serão pela internet, sendo que dessas 69% devem ser via aplicativos, 66% em sites e 18% pelo Instagram.