Conheça os 13 passos para o sucesso, segundo Napoleon Hill

Napoleon Hill foi um influente escritor norte-americano. Influente a ponto de assessorar a Casa Branca em duas oportunidades: a primeira quando foi consultor de relações externas no governo do presidente Woodrow Wilson; a segunda quando escrevia os discursos do presidente Franklin Roosevelt.

Ele foi o primeiro a realizar um extenso trabalho de pesquisa com a finalidade de dar ao homem comum a capacidade de alcançar o sucesso. A obra “Quem Pensa Enriquece”, que ora indicamos, é fruto de um trabalho de mais de 20 anos, que começou com um desafio feito pelo industrial Andrew Carnegie, então o homem mais rico da época, para que Hill identificasse nas pessoas de sucesso, características comuns que pudessem ser desenvolvidas nas pessoas, e terminou com mais de 16 mil pessoas entrevistadas, entre elas, os 500 milionários daquele tempo, podendo-se citar Henry Ford, Theodor Roosevelt e John Rockfeller.

Interessante saber que todo esse sucesso de Hill e toda a importância de seu trabalho só foi possível porque aos 13 anos esse pré-adolescente escreveu um pequeno jornal intitulado “Mountain Reporter” (repórter da montanha), que lhe possibilitou entrevistar Andrew Carnegie.

O livro traz 13 passos para o sucesso, fruto desse fabuloso trabalho de 2 décadas.

Na verdade, todos nós sabemos muito bem o que deve ser feito para alcançar o sucesso. É que de repente estamos acomodados. Fazer o que se ama, se esforçar ao máximo, acreditar no sucesso, e claro, o mais importante: eliminar de sua mente, de seus pensamentos e de seu coração, todas as crenças limitantes que fazem você duvidar que é possível ou pior, duvidar que você é merecedor.

Estabeleça um plano para sua vida, decida onde quer chegar e quando, e veja quanto isso lhe custará, em tempo, dedicação e dinheiro, e vá em busca do seu sonho, sem duvidar, sem vacilar, sem se cansar.

Vá correndo, vá andando, vá até se arrastando, mas vá, pois só é impossível aquilo em que você não consegue acreditar e se esforçar ao máximo para obter. Torne seu sonho uma ideia fixa na mente. Pense nisso o tempo todo. Deixe que seu entusiasmo ao falar de seu sonho incomode quem está perto de você. Pouco importa sua condição e sua idade. Livre-se desses conceitos, apenas vá lá e faça. Sempre é tempo de mudança.

Para te inspirar saiba que Henri Nestlé começou após os 40 anos, John Pemberton criou a Coca-Cola com 55 anos e Ray Kroc não fundou a Mc Donalds antes dos 52 anos. E você, o que está esperando? O mundo precisa de você, então vá lá e transforme o mundo. Sejamos buscadores, procurando sempre, sempre…