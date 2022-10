Coren-MT abre procedimento para investigar conduta de enfermeira em suposta clínica clandestina

O Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso (Coren-MT) abriu um procedimento para apurar a conduta de uma enfermeira de Cuiabá, alvo de ação policial na quinta-feira (29), no bairro Santa Cruz.

Ao ser informado sobre a ação policial, que investiga o suposto exercício ilegal da medicina, charlatanismo e curandeirismo, o Coren-MT tomou as medidas para que o caso também fosse analisado pela autarquia. Também será solicitado à autoridade policial informações sobre o inquérito aberto.

“Prezamos pelo bom exercício da profissão e iremos tomar as medidas cabíveis previstas no Código de Ética dos Profissionais da Enfermagem”, afirma a presidente do Coren-MT, Ligia Arfeli.

Segundo o Código de Ética da categoria, o profissional da enfermagem tem o dever de “exercer a profissão com justiça, compromisso, equidade, resolutividade, dignidade, competência, responsabilidade, honestidade e lealdade”.