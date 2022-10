Corpo de jovem é encontrado com perfuração na cabeça e sinais de espancamento

Um jovem identificado como Thiago da Silva Santos, 24 anos, foi encontrado morto na manhã desta segunda-feira (10) em uma construção, na avenida Coxilha, em Primavera do Leste (MT).

De acordo com informações, o jovem morava e trabalhava na construção.

O corpo do rapaz foi encontrado com uma perfuração na testa de um possível tiro de arma de fogo e com sinais de espancamento.

No local do crime, também foram encontradas as iniciais do nome de uma organização criminosa escrita de sangue na parede e também no chão.