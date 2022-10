Costuma usar secador com frequência? Siga estas dicas para reduzir os danos

Usar o secador pode ser muito bom quando estamos com pressa ou queremos deixar os fios mais lisos, mas alguns cuidados são necessários para que não haja danos. Pensando nisso, compartilho algumas dicas de cuidados com os fios na hora de secar:

Mantenha a hidratação em dia

O condicionamento do cabelo pode tornar seus fios mais resistentes. Para isso, você pode aplicar o condicionador ao longo do comprimento do cabelo, colocar uma touca e deixar agir por alguns minutos antes de enxaguar. Além disso, você pode usar máscaras capilares regularmente, fornecendo a nutrição que seu cabelo precisa para recuperar sua saúde, dar brilho e volume.

2. Use protetor capilar

Esta é uma das dicas que você mais precisa colocar em prática. Usar o protetor de fios antes de secar o cabelo é totalmente inegociável. Portanto, procure por uma opção que caiba no seu bolso e lembre-se sempre de usá-lo antes de secar o cabelo.

Seque ao ar livre sempre que puder

Mesmo que você tenha uma queda por secar seu cabelo, também é importante dar um tempo a ele. Sempre que sentir que tem algum tempo para se arrumar, deixe o cabelo secar naturalmente enquanto se prepara para outras coisas. A secagem ao ar é mais saudável para o seu cabelo e ajuda a prevenir a quebra do cabelo em grande medida.

4. Fique atento ao que você come

Lembre-se sempre que você é o que você come. Se você come compulsivamente alimentos processados, bebe demais e permanece privado de sono, o resultado poderá aparecer em seu cabelo. Tenha uma alimentação saudável e beba água com frequência.