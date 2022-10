Criança de quatro anos tem costelas fraturadas pelo padrasto e mãe por fazer “bagunça”

Uma criança de quatro anos deu entrada no hospital após ser espancada pelo padrasto e pela mãe por fazer “bagunça”, em São Vicente, litoral de São Paulo. O menino teve quatro costelas quebradas, entre outros ferimentos pelo corpo.

Os suspeitos estão desaparecidos e segundo os próprios familiares da criança, o menino foi vítima de maus tratos dentro da casa da mãe, que chegou a gravar um vídeo após as agressões, em que ele aparece ferido.

Era por volta das 23h quando a criança ficou desacordada após apanhar. A mãe da criança, então, pediu para que o filho mais velho levasse a criança para a casa da tia.

Porém, como o menino não respondia, os responsáveis resolveram o levar para a Santa Casa de Santos, onde foi constatado as lesões. No hospital, a criança afirmou a tia que o casal bateu nele com madeira.

Vizinhos da família ficaram surpresos com a notícia, porque não sabiam que era esse o tratamento que as crianças recebiam. “Eu conhecia ela e não sabia que ela era tão agressiva assim com os filhos”, afirmou um vizinho.

O caso foi registrado como lesão corporal e abandono de incapaz.