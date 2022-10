Criança tem trauma na cabeça após mãe perder o controle de carro e bater em árvore na Vila Aurora

Uma menina de 4 anos ficou com um trauma na cabeça após a mãe dela perder o controle da direção do veículo que estava dirigindo e atingir uma árvore. O acidente aconteceu no final da manhã desta sexta-feira (21) na avenida Paulista, na região da Vila Aurora, em Rondonópolis-MT. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e socorreu a criança.

Segundo informações de testemunhas, a motorista trafegava pela avenida sentido centro/bairro quando perdeu o controle da direção do veículo, modelo Ford Fiesta, e atingiu uma árvore. Com o impacto, a criança foi lançada para frente e bateu com a cabeça no painel. No momento do acidente, havia ainda outra criança no carro com a mãe, que não se feriu.

Uma equipe socorrista do Samu esteve no local e atendeu a menina. Ela foi encaminhada ao Hospital Regional com um traumatismo craniano leve. A outra criança foi socorrida por terceiros, mas aparentava não ter se ferido.

A frente do veículo ficou bem danificada e os airbags foram acionados.