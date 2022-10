Cuidar sim, excluir não!

“De médico e louco todo mundo tem um pouco”. A frase portuguesa, de autoria incerta, tem um fundo cultural sem o qual não é possível compreendê-la. Amamos cuidar de nós mesmos, especialmente na área da saúde, e, para isto, às vezes (para não dizer quase sempre) cedemos à tentação da automedicação. Diagnosticamos a enfermidade e prescrevemos o tratamento (medicamentoso, é claro) num estalar de dedos. “Sabedoria popular”, dirão. Não! É irresponsabilidade mesmo.

Médico é um agente de saúde, autorizado pelo Estado a praticar a medicina, não como a concebe, senão que obedecendo protocolos científicos rígidos para diagnóstico e indicação de tratamento. É alguém que se habilitou no exercício de uma ciência, tendo conhecimentos específicos sobre anatomia, fisiologia etc. Quando vejo alguém indicar um medicamento, já penso: “Dá um CRM pra ele!”

Lembro-me de, quando criança, raramente ter sido levado por minha mãe ao médico. A “benzedeira”, o “raizeiro” e o “tio” da farmácia resolviam quase tudo. Dei sorte de não ter adoecido com alguma patologia mais complexa. Fosse o caso, nem toda boa intenção do mundo que tivessem os três personagens poderia me ser benéfica. Medicina é ciência e, por isso mesmo, não pode ser exercida por qualquer pessoa, senão por um cientista, um estudioso, assim reconhecido pelo Estado.

Quanto à segunda metade da frase que inaugura o texto de hoje, seria verdade que de louco todos temos um pouco? Mais uma vez, só é possível entender a assertiva a partir de um prisma histórico-cultural. O termo “louco”, geralmente empregado pejorativamente, foi cunhado para rotular todos os transtornos mentais e comportamentos excêntricos. Para os casos mais graves, cunharam-se outras expressões, igualmente depreciativas, tais como: “doido varrido”, “louco varrido”, “doido de pedra” etc.

Foi a partir da revolução da psiquiatria ocorrida no início da década de 1980 que os transtornos mentais passaram a ter cuidados médico e humanizado. Os que demonstrassem comportamentos “anormais” (fora do que as instituições da sociedade como família, igreja, escola, sistema de justiça etc ditavam) eram trancafiados em manicômios e submetidos a tratamentos de tortura física severa. Choques elétricos e ingestão de “elixires” mágicos, que mais adoeciam que curavam os pacientes, eram comuns nessas “terapias”.

Atualmente, a medicina tem lutado muito pela humanização dos tratamentos e pela quebra do preconceito. Os que são diagnosticados com depressão, transtorno afetivo bipolar, esquizofrenia e outras psicoses, demência, deficiência intelectual e transtornos de desenvolvimento, incluindo o autismo, têm recebido atenção humanizada visando, senão a cura, ao menos a inclusão dessa pessoa na sociedade, pelo simples fato de que o paciente é um SER HUMANO! E eles têm conseguido. A criação da rede dos Centros de Atenção Psicossocial, os CAP’s, atua nesse sentido.

Com respeito a todos os pacientes de transtornos mentais, vale o slogan de uma campanha lançada pela Universidade Federal do Espírito Santo – UFES – que diz: “Cuidar SIM, Excluir NÃO!”. A propósito, hoje é dia mundial da saúde mental. Que tal a gente cuidar mais da nossa e respeitar mais os que já foram diagnosticados? Fica a dica.