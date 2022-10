Cunhado de Blairo se torna o maior doador da campanha à reeleição de Bolsonaro

O produtor rural com atividades concentradas em Rondonópolis e Sapezal, Hugo de Carvalho Ribeiro, se tornou o maior doador pessoa física da campanha à reeleição de Jair Bolsonaro (PL). Ele é cunhado do barão do agro, ex-senador, ex-ministro e ex-governador, Blairo Maggi.

Hugo realizou uma doação de R$ 1,2 mi à campanha. Até então, as maiores doações giravam em torno de R$ 1 milhão. O produtor rural possui patrimônio estimado em R$ 10 bi.

Os Maggi seguem “rachados”. O próprio Blairo é apontado como apoiador de Lula (PT) nos bastidores. Outros dois à esquerda são Eraí Maggi e Elusmar Maggi, irmãos, primos de Blairo. Elsumar disse, em julho, que Bolsonaro era “motoqueiro ruim de serviço”.

Em Rondonópolis, ala bolsonarista da família fixou um cartaz em homenagem ao presidente e pré-candidato à reeleição na grade da casa da matriarca, Lúcia Maggi.