De Rondonópolis, Claudinei, Marildes, Roni, Guinancio e Cleomar estão na suplência da AL

Dos candidatos de Rondonópolis a deputado estadual nestas eleições, Claudinei Lopes (PSL), Marildes Ferreira (PSB), Roni Magnani (PSB), Subtenente Guinancio (PSDB) e Cleomar Pilar (PC do B) chegaram à suplência na ALMT.

O primeiro teve mais de 21 mil votos, mas não conseguiu se reeleger. O delegado de polícia perdeu a cadeira para a grande surpresa Claudio Ferreira (PTB), eleito com mais de 26 mil votos.

Roni Magnani também teve boa votação, sendo o segundo mais votado no município de Rondonópolis. No Estado teve exatos 20.928 votos. Por conta do chamado quociente eleitoral, porém, também não conseguiu cadeira.

Marildes chegou a 9.864 votos, Guinancio chegou a 2.627 votos. Cleomar Pilar teve 885 votos.