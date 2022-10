Dentes amarelados? Veja qual pode ser a causa

Todos nós desejamos dentes brilhantes e brancos, mas também tendemos a negligenciar alguns cuidados necessários para que eles estejam sempre em plena saúde. Por isso, compartilho com vocês as 7 principais causas de dentes amarelos:

Acúmulo de placas

O acúmulo de placas acontece quando você tem uma higiene dental ruim e não escova os dentes, usa o fio dental ou enxagua a boca com frequência. Portanto, siga todos estes cuidados para manter seus dentes sempre brancos e saudáveis.

Beber chá e café

O consumo diário de bebidas altamente coloridas, como chá, café, refrigerantes, vinhos e até mesmo chá verde, pode manchar os dentes. Portanto, tente restringir a quantidade que você irá consumir e, se o fizer, certifique-se de enxaguar bem a boca com água depois. Escovar os dentes duas vezes ao dia também poderá ajudar.

Consumir alimentos açucarados e ricos em amido

Junto com as bebidas, alguns alimentos, como maçãs, batatas, massas, frutas vermelhas e tomates, podem grudar nos dentes e deixar manchas que podem deixar os dentes amarelos, marrons, verdes ou alaranjados. Mesmo saladas com molho de vinagre têm o potencial de deixar manchas. Reduza a ingestão desses alimentos ou outros alimentos e bebidas extremamente ácidos para prevenir e proteger seu esmalte.

Envelhecimento

A próxima causa de dentes amarelos é o envelhecimento. Isso porque, à medida que as pessoas envelhecem, o esmalte dos dentes fica mais fino devido ao desgaste normal, expondo a cor amarela natural da dentina. Isso pode acontecer mais rapidamente se os dentes sofrerem algum trauma causado por quedas, golpes ou choques.

Fumar

Embora a maioria das pessoas esteja ciente de que fumar é prejudicial à saúde, também é prejudicial à saúde bucal. A nicotina deixa os dentes com manchas difíceis de remover e pode fazer com que os dentes fiquem amarelos. Além disso, o fumo também pode levar à doenças gengivais e câncer de boca em alguns casos.

Doenças

Doenças que danificam o esmalte e a dentina, incluindo icterícia, são uma causa menos conhecida de dentes amarelos. Certas doenças ou infecções durante a gravidez podem prejudicar o desenvolvimento do esmalte do bebê e resultar em descoloração. Dentes amarelos ou descoloridos também podem aparecer em pacientes com câncer de cabeça e pescoço que estão passando por quimioterapia. Neste caso, a descoloração é mais acastanhada.

Medicação

A descoloração dos dentes é um efeito colateral conhecido de vários antibióticos, antidepressivos e medicamentos para pressão arterial. O uso de antibióticos de tetraciclina durante a gravidez também pode causar dentes amarelos. Se um medicamento causou uma reação desagradável em você, fale com seu médico.