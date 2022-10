Desenvolve MT apresenta linhas de crédito para mulheres empreendedoras de MT

A Desenvolve MT (Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso) participou durante dois dias do Encontro de Mulheres Empreendedoras de Mato Grosso – #SomosElas, no Teatro Zulmira Canavarros, em Cuiabá. O evento contou com espaço para expositores que contribuiu para a visibilidade das empreendedoras e rodadas de palestras.

Durante os dois dias de evento, a equipe da Desenvolve MT prestou atendimento às empreendedoras, tirando dúvidas, simulando crédito, alinhando documentos e esclarecendo sobre os produtos e serviços disponíveis.

Com o objetivo de desburocratizar o acesso, a Desenvolve MT proporciona aos empreendedores mato-grossenses a possibilidade de solicitar crédito de forma totalmente digital.

Em 2022, de janeiro a setembro, já foram liberados mais de R$ 7 milhões em crédito somente para as mulheres empreendedoras investirem em mercadorias de revenda, capital de giro, máquinas e equipamentos, entre outros. Esse valor corresponde a mais de 50% do valor total liberado a todos os empreendedores neste mesmo período.

A feira de negócios começou na terça-feira (18.10), no período da tarde e contou com mais de 20 expositores, com a venda de produtos para pet, roupas, livros, sapatos, comidas naturais e cosméticos.

“Acho muito importante participar desse tipo evento, não tanto pelo retorno financeiro imediato, mas para fazer o nosso nome. Como somos uma loja online, é importante buscar novos clientes por meio do contato com o público”, conta Juliana Piran, empreendedora na Vilma Maria Naturais e uma das expositoras do evento.

Nesta quarta-feira (19), segundo dia de evento, foi realizada uma imersão de dez horas com cinco palestrantes que trouxeram temas variados com o objetivo de contribuir para o fortalecimento dos negócios das participantes. Grupos de mulheres de municípios de Tangará da Serra e Cáceres, também participaram do evento.

As redes sociais e outros recursos digitais também têm contribuído para o crescimento e surgimento de pequenos negócios. Dessa forma, as palestras buscaram capacitar principalmente sobre o poder da comunicação, vendas pelo Whatsapp e redes sociais, posicionamento de mercado e crédito para investimento.

Uma das palestras foi realizada por Julianna Castro e Livia Rabani, da Desenvolve MT, que falaram sobre as linhas de crédito disponíveis para fomentar os negócios, em especial sobre o crédito para mulheres que buscam investir e melhorar o seu negócio.