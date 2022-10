Detran emite nota suspendendo atendimento em MT em luto pela morte de funcionário

Todas as unidades do Departamento de Trânsito (Detran) no Estado de Mato Grosso devem estar fechadas nesta quarta-feira (5), conforme nota divulgada pelo Detran-MT, nesta terça-feira (4).

Nota do Detran na íntegra

É com profundo pesar que o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MT) informa a morte do servidor Alfredo Krause, de 58 anos, na tarde desta terça-feira (04.10), no município de Vera.

O servidor faleceu após ter sido alvejado no abdômen, por arma de fogo, durante expediente de serviço na 55ª Ciretran. Alfredo recebeu atendimento emergencial ainda no local e, posteriormente, foi encaminhado ao Hospital Regional de Sorriso, mas não resistiu ao ferimento e veio a óbito durante o trajeto para a unidade de saúde.

Em condolência pelo ocorrido, o Detran-MT informa que todas as unidades da Autarquia no Estado estarão fechadas nesta quarta-feira (05.10), não havendo atendimento ao público.

Os cidadãos que estão com atendimento agendado para o dia 05 de outubro serão reagendados.

O servidor Alfredo Krause, de 58 anos, era servidor do Detran há 08 anos e, atualmente, trabalhava na vistoria veicular da 55ª Ciretran de Vera.

O Detran reforça que está tomando todas as providências cabíveis para o caso.