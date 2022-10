Detran realiza mutirão de prova prática para atender candidatos com processos que irão vencer em dezembro

A partir de novembro, o Detran-MT (Departamento Estadual de Trânsito) vai realizar um mutirão para aplicação de provas práticas de direção, com o objetivo de atender os candidatos com processos de primeira habilitação abertos nos anos de 2019 e 2020. Tais processos irão vencer em 31 de dezembro de 2022, sem possibilidade de reativação por mais um ano, conforme a resolução nº 898, do Conselho Nacional de Trânsito (Contran).

Segundo o diretor de Habilitação e Veículos do Detran-MT, Alessandro de Andrade, serão realizadas bancas fixas e volantes nos municípios, para minimizar os impactos destes processos causados pela pandemia do Covid-19. “Com o mutirão, queremos atender o cidadão que manteve seu processo sem movimentação durante a pandemia e retomou apenas no ano de 2022. Nossa intenção é ofertar mais de sete mil vagas em todo Estado”, destacou.

Os processos abertos em 2021 também irão vencer em 31 de dezembro de 2022, porém, poderão ser reativados no período de 1º a 31 de janeiro de 2023 e terão mais 12 meses de validade, de acordo com a portaria nº 584 de 2022 do Detran-MT.

Nos últimos três anos, o Detran-MT ampliou em 950% a capacidade de aplicação das provas práticas para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) em todo Estado.

A ampliação foi possível após a capacitação de servidores do Detran pela Escola Pública de Trânsito, que reforçou o quadro da banca examinadora e aumentou de quatro para 38 as bancas fixas no Estado.

“Com a capacitação dos servidores, o Detran proporciona maior autonomia ao interior do Estado, além de descentralizar o serviço, dando mais agilidade na etapa final para a obtenção da CNH”, enfatizou o presidente da Autarquia, Gustavo Vasconcelos.

A celeridade na aplicação das provas práticas de direção era uma das principais cobranças da população junto ao Detran-MT, que vinha especialmente dos munícipes do interior do Estado.

Boa parte das cidades do interior esperava até 90 dias pela chegada da banca volante, que saía de Cuiabá para a aplicação dos testes. Agora, as provas acontecem a cada 15 dias na maioria dos municípios do interior e diariamente em municípios como Cuiabá, Sinop e Rondonópolis.