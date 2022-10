É de graça!

Um traficante de escravos inglês se vê no meio de uma tempestade em alto mar. A voragem das águas bate com força contra o casco do navio que parece que vai arrebentar no próximo golpe. Dezenas de pessoas e animais, provisões e objetos já caíram no oceano durante a tormenta que já durava três dias. A morte era um acontecimento quase certo. Naquela noite de 21 de março de 1748, ele, que era um dos marujos mais sórdidos, rebeldes, grosseiros e blasfemadores que já existiu, entregou sua vida a Deus em oração.

Enquanto orava à sua maneira, um canto de lamento vinha dos porões da embarcação. Homens e mulheres negros escravizados, que eram transportados para o Novo Mundo, entoavam uma lamentação em escala pentatônica. Aquelas notas e melodia jamais saíram do coração do novo crente. Mais tarde, o navegante de caráter vil se tornaria o mais influente pastor abolicionista da história da Inglaterra, John Newton.

Alguns anos depois, Newton compôs uma letra para aquele canto dos escravos, que se tornou o hino mais conhecido e entoado nos momentos da história em que a liberdade é requerida: “Amazing Grace” (em uma tradução livre, “Graça Maravilhosa”, ou “Graça Surpreendente”, ou “Graça Incrível”). Oh, que canção desesperadamente rica! Sua letra exalta a graça de Deus que Newton experimentara naquela noite de ventos fortes, relâmpagos, trovões e medo. “A graça de Deus me trouxe até aqui; e a graça me levará para casa”, afirma um de seus versos. Mas que seria essa graça maravilhosa?

Graça é Deus Se dando a nós gratuitamente. É o sentido ou direção de que precisamos nos momentos em que nossa vida parece desgovernada. É bálsamo que alivia a dor, é incontida paz na tribulação, é força supridora em instantes de escassez emocional. A graça é o bastante! Ela basta porque nada há maior que ela. Mesmo nossos pecados mais vis poderão nos levar aonde a graça de Deus não nos possa alcançar para nos livrar.

Graça difere de misericórdia. Por esta, Deus não dá o castigo que merecemos. Por aquela, Ele dá o que não merecemos. Por isso se chama “graça”, ou “de graça”! O dom gratuito de Deus, a vida, é bem valiosíssimo demais para ser comprado por dinheiro. A graça de Deus tem valor, não preço. Ela não é conquistada; é oferecida. A graça não pode ser tomada, só ofertada. Gostaria de saber escrever melhor, de possuir mais palavras que pudessem descrevê-la mais apropriadamente. Penso, contudo, que nem todo o vocabulário de todas as línguas, inclusive a dos anjos, seria suficiente para apresentar a graça de Deus. Ela não pode ser descrita, só experienciada.

Deixo a letra do hino “Amazing Grace” abaixo, com sua tradução. Ao desfrutar da leitura desses versos, convido o leitor a procurar a canção no YouTube ou Spotify, ou em algum outro aplicativo de música. Convido você também a buscar a graça de Deus. Quando a encontrar, caso ainda não a tenha experimentado, saberá o porquê de eu não poder traduzi-la em palavras. É que a Graça é divina demais para caber em uma descrição humana. Boa leitura.

GRAÇA MARAVILHOSA

AMAZING GRACE

Graça incrível como é doce o som

Amazing grace how sweet the sound

Que salvou um miserável como eu

That saved a wretch like me

Uma vez eu estava perdido, mas agora me encontrei

I once was lost, but now I’m found

Fui cego, mas agora eu vejo

Was blind but now I see

Foi a graça que ensinou meu coração a temer

‘Twas grace that taught my heart to fear

E graça meus medos aliviados

And grace my fears relieved

Quão preciosa essa graça apareceu

How precious did that grace appear

A hora em que acreditei pela primeira vez

The hour I first believed

Através de muitos perigos, labutas e armadilhas

Through many dangers, toils, and snares

eu já vim

I have already come

Esta graça que me trouxe seguro até agora

This grace that brought me safe thus far

E a graça me levará para casa

And grace will lead me home

Quando estivemos aqui dez mil anos

When we’ve been here ten thousand Years

Brilhante, brilhando como o sol

Bright, shining as the sun

Não temos menos dias para cantar louvores a Deus

We’ve no less days to sing God’s praise

Do que quando começamos

Than when we first begun