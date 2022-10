Eis o novo!

Provavelmente, já ouviu seus pais dizerem “no meu tempo não era assim”. E, caso esteja na faixa dos 50 anos como eu, também já deve ter dito isso aos seus filhos. Pois é. “O novo sempre vem”, como diria Belchior. Mas a chegada do novo status quo traz, inevitavelmente, o conflito.

Os choques intergeracionais são sentidos em maior ou menor grau, a depender da diferença de idade e da cabeça dos conflitantes. Ouvi de uma colega aqui no Grupo Agora que, ao sair de um supermercado, um telespectador idoso a reconheceu e começou a inquiri-la. “Onde você mora?”, “quantos anos tem?” etc. Ela, pacientemente, foi respondendo a cada um dos questionamentos, até que veio a pergunta de um milhão de dólares, americanos mesmo: “Você é solteira e mora só?”. Com o “sim” da minha colega, ele asseverou em tom de compaixão: “Tadinha!”.

Ele sentiu pena dela porque, com a criação que teve, acreditou que ela tivesse sido preterida pelo amor. Não! Ela é muito bem resolvida, posso afirmar. Mulher forte e que é dona de seu destino, capitã de sua alma. Não estar casada é uma escolha de vida que fez, e ninguém tem nada com isso! Os conceitos do tempo do senhorzinho que tietou minha colega não se aplicam hodiernamente e, por isso mesmo, não dá para enquadrar ou rotular uma pessoa em razão de suas escolhas.

As instituições sociais como igreja e Estado procuram, a todo custo, impedir a inexorável mudança de comportamento das pessoas. É o que se denomina de “conservadorismo”. É uma luta inglória porque “o novo sempre vem”. A moral judaico-cristã que, pela minha formação e convicção de fé, considero a mais razoável é odiada por muitos e tida por retrógrada. Mas essa mesma moral judaico-cristã já foi revolucionária quando de seu surgimento. Os conservadores da época a tinham por absurda e afirmavam que ela acabaria com a sociedade. E acabou mesmo, dando surgimento a um outro modelo social que agora vige.

Ele permanecerá para sempre? Acredito que não. Novos conceitos sobre a pessoa humana virão e colidirão com o modelo atualmente existente, o que promoverá a mudança da sociedade através de um processo dialético de tese e antítese, de cuja colisão surgirá, inevitavelmente, uma síntese. Quanto a mim, pessoalmente, sei o que devo seguir e acreditar, mas não posso, por isso, impor meu modelo mental ou credo a quem quer que seja. Respeito é a palavra de ordem. E lembre-se: “O novo sempre vem!”