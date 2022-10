Eleito, Claudio Ferreira defende combate a “ciclo vicioso” na economia do Estado

O agora deputado estadual pelo PTB, Claudio Ferreira, o “paisagista”, se prepara para assumir pela primeira vez um cargo eletivo. Terceiro colocado nas eleições municipais em Rondonópolis, em 2020, se lançou à Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT) em 2022 e recebeu ao todo 26.234 votos. Destes, 21.700 em Rondonópolis, seu principal reduto. Em entrevista ao programa Cidade Agora, da TV Cidade Record, o eleito defendeu o combate ao que chamou “ciclo vicioso” na economia do Estado, o fim da aprovação automática nas escolas e a articulação junto a bancada para a viabilização de obras de infraestrutura no município.

“Nós temos grandes problemas nacionais e que se refletem muito aqui em Mato Grosso. Mais propriamente na questão econômica, temos a maior carga tributária do país, somos um dos lugares mais caros para se abrir um negócio”, argumentou. “O que queremos é convencer o Governo do Estado a sair desse ciclo vicioso que é o de aumentar as despenas e, para pagar, subir os impostos. As empresas de fora não querem investir aqui, as de dentro estão desinvestindo e deixando de gerar emprego e riqueza de qualidade”, disse Cláudio. “A gente já paga cerca de 40% de tudo o que a gente produz e entende que isso não dá certo em lugar nenhum”, completou.

Na Educação, o “paisagista” defendeu o fim da chamada aprovação automática como primeira mudança no modelo pedagógico adotado dentro das salas de aula. “Hoje o Estado não forma capital humano e importa mão de obra especializada. Entre os 27 Estados estamos na 23ª colocação no nível do ensino médio. Nossos alunos estão recebendo uma educação ruim por conta não dos professores, mas, sim, da política pedagógica”, afirmou. “Nós temos um investimento grande na Educação e agora o foco é na qualidade, enfrentar essa aprovação automática”.

Sobre infraestrutura, a tentativa de intermediar investimentos para projetos de médio e grande porte. A exemplo, cita o deputado eleito, viadutos urbanos e um novo Anel Viário para a interligação das rodovias federais. “Este atual Anel Viário está obsoleto. Existe a proposta de duplicar, mas penso que o melhor seria duplicar e municipalizar. Afinal, hoje ele é utilizado não pelas carretas, mas pelos trabalhadores da própria cidade, que circular de carro e muitas vezes de moto, no atual modelo se expondo a riscos e acidentes. O que eu proponho e um novo traçado, olhando para uma Rondonópolis daqui pra frente”, disse. “Outro ponto: Rondonópolis não possui um viaduto urbano, o primeiro seria na ponta de Lions, que atravessa a Avenida Fernando Correa. Outro viaduto próximo ao [condomínio] Village [do Cerrado]”, completou. “Além disso, não competência estadual, mas quero debate junto à concessionária um complexo viário no Trevão, pois não podemos permitir que na confluência de duas rodovias federais a solução seja um semáforo. Isso não dá”, finalizou.