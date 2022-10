Em Brasília, Mendes se reúne com Bolsonaro e reafirma apoio para segundo turno

O governador de Mato Grosso, Mauro Mendes (UB), se reuniu nesta sexta-feira (6) com o presidente da República, Jair Bolsonaro (PL). Após uma reunião junto a governadores reeleitos, o chefe do Executivo estadual reiterou apoio ao candidato à reeleição neste segundo turno.

Mendes publicou em suas redes sociais um vídeo de seu pronunciamento aos jornalistas que acompanharam a reunião. “Em nome da população de Mato Grosso, declaro apoio integral [a Bolsonaro]. Vamos trabalhar muito nos próximos dias e semanas para que o Brasil dê esse passo importante para construir uma grande vitória do povo brasileiro sobre valores que não representam a maioria da população”, disse. “Presidente, conte com nosso apoio e nosso trabalho”, completou.

Em pronunciamento, Mauro lembrou a votação expressiva de “quase 60%” de Bolsonaro no primeiro turno. Defendeu que o país segue em retomada econômica enquanto o resto do mundo sinaliza “uma recessão mundial”. Sem se referir ao adversário do presidente nas urnas, Luiz Inácio Lula da Silva, ou ao PT, Mauro apenas argumentou que não se pode “dar um passo rumo ao caminho do passado”.

