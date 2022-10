Em mais uma edição de sucesso, Cidade Criança faz a alegria de milhares de pessoas

Mais de 5 mil pessoas participaram de uma tarde de muita festa e alegria em mais uma edição do Cidade Criança nesta quarta-feira (12). A festa superou a expectativa dos organizadores.

Mais de 100 voluntários participaram da distribuição de 1,8 mil litros de refrigerante, 3 mil picolés, 4 mil geladinhos, 12 bicicletas e mais de 20 prêmios, além de doces e muitas brincadeiras.

De acordo com o diretor Geral, Renato Muzetti o objetivo principal da festa foi alcançado, que é fazer as crianças terem um dia feliz e saindo com um sorriso no rosto.

“Começamos essa festa há 27 anos atrás, e esse ano foi mais um sucesso. Agradecer a todos os patrocinadores que ajudaram para que essa festa fosse realizada” afirmou.

O evento, do Grupo Agora de Comunicação (TV Cidade, AGORA MT e Jovem Pan Sulmatogrossense), retornou após dois anos parado por conta da pandemia.