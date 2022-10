Em menos de 6h após o crime, PM prende autor de triplo homicídio; suspeito confessou outros três assassinatos

A Polícia Militar (PM) prendeu em menos de 6h, autor do crime que executou três pessoas dentro de uma quitinete o bairro Parque Universitário, em Rondonópolis-MT.

De acordo com informações do Tenente Pinheiro da PM, após o conhecimento do crime, as guarniões entraram em patrulhamento e por volta das 22h, a equipe de inteligência encontrou pistas que o autor do triplo homicídio era morador da mesma quitinete.

A PM retornou ao local do crime, e teve êxito ao localizar o suspeito identificado como Eduardo de Farias Ribeiro e em checagem constatou que ele tinha um mandado de prisão em aberto.

Próximo da entrada da porta da casa foi localizada dentro de uma bota a arma utilizada no crime.

Ao ser indagado sobre os crimes, o suspeito confessou e disse que tinha discutido com uma das vítimas, após o desentendimento, ele foi até a quitinete que morava pegou uma arma calibre 38 e disparou contra a primeira vítima, recarregou a arma e efetuou os disparos na vítima que estava dentro do banheiro. E ao sair para fora matou a mulher.

Após o crime, ele foi para sua casa lavou a roupa que usou e também a botina, pois tinha pisado no sangue e ficou o rastro dos vestígios.

Ele ainda confessou outros três crimes que foi, um homicídio contra a vida de um tio no ano de 2012, em 2019 ele matou a mulher no estado do Paraná e depois jogou o corpo da vítima em um rio e em março desse ao foi autor de um assassinato no Jardim das Paineiras, ele ainda ressaltou que em todos os crimes foi utilizado a mesma arma.

Diante dos fatos a PM prendeu o suspeito e o encaminhou para a delegacia.