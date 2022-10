Em reunião com Mauro Mendes, lideranças religiosas definem ação em prol de Bolsonaro

O governador Mauro Mendes (UB) se reuniu com lideranças de mais de 20 congregações evangélicas para definir estratégias em prol do candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL).

A reunião ocorreu na manhã desta segunda-feira (17), na sede do União Brasil, em Cuiabá.

Entre as ações definidas estão: a elaboração de uma “Carta aos Cristãos”, assinada pelos líderes religiosos; a redação de materiais que mostrem os motivos para votar em Bolsonaro e não em Lula; bem como foco em virar voto do candidato petista e conquistar votos de mulheres e indecisos.

“É preciso parar de bater na mesma tecla. Todos já sabem as qualidades e defeitos de cada candidato. É hora de mostrar as entregas de Bolsonaro, o que ele representa ao país e o porquê o Brasil precisa continuar nesse rumo, e não dar essa guinada à esquerda”, afirmou o governador.

A suplente de senadora, Margareth Buzzetti (PP), falou da necessidade de mostrar o trabalho feito por Bolsonaro em prol das mulheres.

“Nesta ala, ainda temos muita dificuldade. É fundamental que vocês falem para as mulheres e com as mulheres. O Bolsonaro aprovou o maior número de leis que beneficiam as mulheres e eu relatei projetos de lei dessa natureza, e ele sancionou. Mas essa informação não tem chegado ainda”, relatou.

O pastor Célio Rosa ressaltou que os líderes evangélicos têm forte papel de influência em suas comunidades, e podem conseguir convencer muitas pessoas, especialmente os indecisos ou aqueles que não votam em Bolsonaro por desconhecer os feitos da gestão.

“A nossa função é ganhar almas, pois pregamos a palavra de um Deus todo poderoso, e ainda há muita gente que ainda não tem esclarecimento. Somos influenciadores e podemos tocar o coração dessas pessoas”, disse.

Também participaram da reunião: o vice-governador Otaviano Pivetta; o ex-senador Cidinho Santos; o suplente de senador eleito, Mauro Carvalho; os deputados federais eleitos Fábio Garcia, Abilio Brunini e Coronel Fernanda; o prefeito de Querência, Fernando Gorgen; o secretário de Estado de Cultura, Esporte e Lazer, Jefferson Neves; os vereadores por Cuiabá Dilemário Alencar e Michelly Alencar Neves; e líderes religiosos de mais de 20 congregações.