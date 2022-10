Em Rondonópolis, passeata marca encerramento de campanha de Janaina no município

Uma passeata ocorrida na noite desta sexta-feira (01.10), em Rondonópolis, marcou o encerramento oficial da campanha da deputada estadual e candidata à reeleição, Janaina Riva (MDB). Ao lado de lideranças como o vereador Adonias e do deputado federal Carlos Bezerra e a secretária de estado de Agricultura Familiar, Teté Bezerra, a deputada percorreu as ruas do Bairro Jardim Guanabara, onde interagiu com eleitores e a população local.

“Rondonópolis é minha casa também, tenho família e amigos aqui. Agradeço a cidadão rondonopolitano que me acolheu e que esteve presente na nossa caminhada nessa reta final, foi linda. Agora é aguardar o resultado das urnas no domingo e trabalhar infinitamente mais para agradecer cada voto recebido”, disse.

Neste sábado (01.10), a candidata encerra oficialmente a campanha com passeata e carreata nos municípios de Paranatinga e Primavera do Leste. Na sequência a candidata retorna para Cuiabá onde se prepara para a live de encerramento da campanha e agradecimento, às 20h30.

A live de agradecimento deve contar com a participação de lideranças dos 141 municípios, eleitores e pessoas que caminharam ao lado da deputada nos municípios. “Vai ser um momento para interagirmos e de agradecer quem caminhou ao meu lado nessa campanha”, explica a deputada.

No domingo (02.10) Janaina vota em Cuiabá, pela manhã, na Escola Estadual Campos Fontes, localizada no bairro Ribeirão da Ponte. Após a votação ela vai acompanhar a apuração de votos em casa com a família.

Ao longo de toda a campanha Janaina visitou mais de 200 comércios e indústrias para falar com colaboradores sobre o trabalho que vem desenvolvendo na Assembleia Legislativa e participou de mais 250 atos políticos organizados por apoiadores do projeto dela à reeleição. Durante a pandemia Janaina teve uma atuação muito forte em defesa do comércio, o que acabou fortalecendo os laços e se convertendo no apoio de quem emprega à reeleição da parlamentar.

Eleita com maior número de votos dentre os deputados estaduais em 2018 (51.546), Janaina tem trabalhado para repetir o feito neste domingo (02.10) e tentar aumentar o número de deputados eleitos pelo MDB na Assembleia Legislativa.

Campeã em produção legislativa, em oito anos como parlamentar, Janaina sempre esteve no topo dentre os deputados mais atuantes: são 47 leis aprovadas e em vigor e quase 3 mil proposituras apresentadas nos últimos quatro anos.