Empresário é baleado pelas costas pela namorada após briga por ciúme

Um empresário de 42 anos foi baleado pelas costas pela namorada em Cidade Líder, na zona leste de São Paulo. Ele só escapou de levar mais tiros porque a arma travou após o primeiro disparo. O crime teria sido motivado por ciúme.

Uma câmera de segurança registrou o momento do disparo, que aconteceu na porta do apartamento da vítima. Nas imagens, é possível ver a namorada, de 36 anos, sentada. Depois que o namorado fala algo para ela, vai em direção ao elevador. Segundos depois, ela abre a porta e atira nas costas dele. A vítima cai no chão.

Brava, a suspeita aponta o dedo para o homem e tenta atirar outras vezes, mas a arma falha. O casal continua discutindo e a mulher chega a pegar uma faca dentro do apartamento. O empresário tenta escapar rastejando.

Pela câmera externa do prédio, é possível ver a atiradora fugindo pela área de lazer.

Muito ferido, o empresário conseguiu descer pelo elevador e pediu ajuda. Os primeiros socorros foram feitos por uma enfermeira do condomínio.

Segundo testemunhas, o casal estava junto havia um ano e as discussões eram frequentes. A suspeita está foragida. Os investigadores tentam localizá-la por meio do rastreador do carro dela. De acordo com a última atualização, ela estava no interior do estado com uma amiga que mora na região.

A arma foi apreendida. A polícia busca saber quem é o dono da pistola, já que não há registro no nome dela nem no da vítima.

O empresário está internado em estado grave em um hospital de Itaquera. Ele não corre risco de morrer, mas pode perder o movimento das pernas. Ele já foi ouvido pela polícia e contou ter um relacionamento conturbado, mas sem episódios de ameaça nem agressão.