Empresário é vítima do ‘golpe do amor’ e fica em cativeiro por 28 horas em SP

Um empresário caiu no “golpe do amor” em São Paulo e passou 28 horas nas mãos de criminosos. Vinícius Cussolin conta que teve um prejuízo de aproximadamente R$ 200 mil após ser vítima de um falso encontro amoroso.

Ele conheceu a mulher pela internet e chegou a fazer chamadas de vídeo com ela para assegurar-se de que encontraria a pessoa com quem conversava. Quando chegou ao lugar marcado, o empresário foi surpreendido. A mulher estava com uma amiga. A vítima “se empolgou” e aceitou o convite das duas para irem a uma festa. Mas tudo fazia parte do plano da quadrilha. O empresário foi rendido por cinco criminosos armados e levado a um cativeiro.

“Amarraram minhas mãos, me colocaram dentro de outro carro, que me levou até o cativeiro. Era um quarto pequeno, tinha um colchonete fino. O lugar era pequeno, sujo e fedido”, contou o empresário. O cativeiro ficava no Jaçanã, na zona norte de São Paulo.

Vinícius Cussolin conta que foi ameaçado com três armas o tempo todo. Os criminosos diziam que iriam atirar num joelho dele se ele errasse as senhas bancárias. Foram feitas transferências por Pix e TED, além de compras com cartão de crédito. Os criminosos ainda levaram o veículo da vítima, que não tinha seguro. O empresário foi deixado em um matagal, e a polícia procura pistas dos criminosos. O caso é investigado.

A vítima conseguiu que os bancos das contas acessadas pelos criminosos estornassem parte do valor.