Escolas da Rede Municipal participam da fase inicial do projeto Escolas Criativas

Dez escolas da Rede Municipal de Várzea Grande vão participar do programa Escolas Criativas, programa idealizado pela Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa (RBAC), com apoio das Fundações Lemann e LEGO. As unidades foram anunciadas pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer (Smecel) na sexta-feira (07), em um evento no Conselho Municipal de Educação de Várzea Grande.

As diretoras das unidades, além de receberem a notícia, já tiveram o primeiro contato com as equipes gestora e formadora do programa, para dar início a construção e aplicação do mesmo em suas escolas. O Programa tem o objetivo de fomentar a implementação de soluções que ajudem a tornar a educação pública brasileira mais criativa, prazerosa, relevante, colaborativa e inclusiva para crianças de 6 a 14 anos.

De acordo com o Secretário Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Silvio Fidelis, esse é um trabalho de “mão na massa”, que vai possibilitar um diferencial valioso no aprendizado dos estudantes. “A gente inicia com este grupo porque acreditamos nesse trabalho, porque acreditamos que essa metodologia vai funcionar. É um momento ímpar para nosso Município, porque queremos crescer, queremos melhorar, e essa é uma grande oportunidade para agregar mais qualidade no aprendizado”, afirmou.

No decorrer do programa, os professores serão incentivados a desenvolver as suas próprias atividades, utilizando os princípios da aprendizagem criativa, além de recursos de robótica, computação e materiais reutilizáveis, como papelão, papel e embalagens recicláveis.

“Este é um programa que atende, atualmente, 17 redes de escolas públicas, sendo Várzea Grande a primeira cidade contemplada em nosso estado. Estamos iniciando com 10 unidades, mas o objetivo final é o de fomentar essas práticas criativas em toda a rede”, completa a subsecretária, Maria Alice de Barros.

As Escolas Municipais de Ensino Básico contempladas são: Ana Francisca de Barros, Antônio Gomes da Cruz, Ana Rosa da Silva, Armindo de Arruda Campos, Elias Domingos, Luis Reveles Pereira, Maria de Lourdes Toledo Areias, Nair de Oliveira Corrêa, Napoleão José da Costa e Tenente Waldemiro Delgado Bertúlio.

A professora Silvana Paula de Moraes, diretora da Emeb Ana Francisca de Barros, disse que ficou feliz com a notícia e que está confiante no potencial para bons resultados. “É um programa que vem para acrescentar muito. Vamos buscar novas ideias para desenvolver e melhorar o aprendizado de nossos alunos”, concluiu, ao lembrar que agora as diretoras precisam formar suas próprias equipes dentro das unidades e se preparar para a visita técnica da RBAC, no final de novembro.

Sobre a Fundação Lemann

A Fundação Lemann acredita que um Brasil feito por todos e para todos é um Brasil que acredita no seu maior potencial: gente. Isso só acontece com educação de qualidade e com o apoio a pessoas que querem resolver os grandes desafios sociais do país. Nós realizamos projetos ao lado de professores, gestores escolares, secretarias de educação e governos por uma aprendizagem de qualidade. Também apoiamos centenas de talentos, lideranças e organizações que trabalham pela transformação social. Tudo para ajudar a construir um país mais justo, inclusivo e avançado.