EUA e Coreia do Sul simulam bombardeio aéreo após Coreia do Norte lançar míssil sobre Japão

A Coreia do Norte disparou, na segunda-feira (3), um míssil balístico de alcance intermediário que sobrevoou o Japão. Em resposta, nesta terça-feira (4), as Forças Aéreas sul-coreana e americana realizaram uma simulação de bombardeio de precisão com aviões F-15K, de Seul, e F-16, de Washington.

Os caças sul-coreanos “lançaram duas bombas conjuntas de ataque direto contra um alvo virtual no mar Amarelo”, informou o Estado-Maior Conjunto de Seul.

Após a detecção de um míssil lançado por Pyongyang, o Japão emitiu um alerta de evacuação em duas regiões do norte para que seus habitantes se refugiassem em prédios ou abrigos subterrâneos.

A última vez a Coreia do Norte disparou um míssil sobre o Japão foi em 2017, em meio ao aumento das tensões entre Kim Jong-un e o então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.