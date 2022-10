Ex-bolsonarista, Frota diz que apoia Lula no segundo turno e deixa PSDB

O deputado federal Alexandre Frota deixou formalmente o PSDB e se desfiliou do partido por apoio a Lula no segundo turno. O parlamentar estava na sigla desde 2019, após ter sido expulso do PSL, ex-partido do atual presidente da República, Jair Bolsonaro (PL).

A saída ocorre depois de o governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB), declarar apoio à reeleição de Bolsonaro e afirmar que votará em Tarcísio de Freitas (Republicanos) contra Fernando Haddad (PT) para o governo do Estado no segundo turno.

Frota já havia usado suas redes sociais para declarar apoio ao petista no segundo turno e lamentou ter sido apoiador de Bolsonaro em 2018. Foi, inclusive, um dos mais fieis apoiadores e crítico dos governos petistas naquele ano.