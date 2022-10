Fã de Zezé destrói coleção após cantor apoiar Bolsonaro

Um suposto fã do cantor sertanejo Zezé di Camargo resolveu destruir um verdadeiro acervo de seu ídolo após o encontro de artistas com o atual presidente da República e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL).

O homem registrou a quebradeira em vídeo e postou nas redes sociais.

APOIO

Leonardo, Gusttavo Lima, Chitãozinho, Sula Miranda, Fernando Zor (da dupla com Sorocaba), Zezé di Camargo, Marrone (da dupla com Bruno), Cuiabano Lima e Pedro Manso. Esta é a lista de cantores sertanejos que se reuniram na última segunda-feira (17) com o atual presidente da República e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL).

O encontro ocorreu em Brasília, no Palácio da Alvorada. Os artistas participaram de um almoço.

Os ministros Paulo Guedes (Economia) e Célio Faria (Secretaria de Governo) acompanharam a reunião. Além dos cantores, Bolsonaro também recebeu o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), a deputada Carla Zambelli (PL-SP) e o apresentador Carlos Roberto Massa, o Ratinho.

O encontro com os sertanejos estava marcado inicialmente para a semana passada, mas foi reagendado pela equipe de campanha. Antes do 1º turno, atletas e alguns cantores sertanejos declaram voto em Bolsonaro, entre eles Marrone, da dupla com Bruno, e cantor Rick Sollo.

VÍDEO