Fernando diz que mulher ideal tem que fazer ‘arroz soltinho’, e web rebate: ‘Maiara se livrou’

Fernando Zor causou uma polêmica com um post no Instagram. O cantor fez uma lista com as características que uma mulher que ele considera perfeita teria e foi criticado por incluir itens como “fazer arroz soltinho”, por exemplo.

“Princípios: honestidade, fidelidade e tem que ter uma conexão com a roça. O que não pode: deixar de pescar comigo, não pode viver viajando com as amigas loucamente, não pode ficar mais de 5 dias longe de mim”, começou Fernando no post.

Na lista, o sertanejo diz que “família precisa ser prioridade” para a namorada ideal e que ela não pode colocar o trabalho na frente da família. O cantor ainda descreveu como deve ser a aparência dessa mulher. “Não muito magra e nem muito gorda, mais baixa que eu, com pés pequenos e cabelos claros”, disse.

Fernando ainda exige que a namorada ideal tenha os dotes culinários de “fazer arroz soltinho” e “fritar ovo sem estourar a gema”. “Não pode ser vegana, tem que tomar cerveja e comer carne mal passada”, completou.

O cantor disse que a namorada perfeita não pode ser muito ciumenta e que não pode ter timidez na cama. Por fim, ele dá algumas regras que ela deve seguir no dia a dia. “Tomar banho de box fechado, não usar o vaso na minha frente e, na hora do love, a sua roupa deixa que eu tiro”, concluiu.

“Não é tão difícil me agradar”, brincou Fernando na legenda da publicação. No entanto, a publicação do cantor não caiu nada bem entre os internautas, que o criticaram e também lembraram que ele, para quem a família deve ser prioridade, já traiu Maiara, com quem teve diversas idas e vindas.

“Essa vergonha é no crédito ou no débito?”, disse um seguidor. “Só passa vergonha, Maiara se livrou de você”, falou outra. “Como a pessoa exige algo que não é?”, perguntou uma terceira. “Faltou o ‘ser traída sem reclamar'”, completou mais uma.