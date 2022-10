Fernando Zor dá selinho em repórter nos bastidores de show e dispara: Não foi na intenção de provocar ninguém

Fernando Zor está curtindo a vida de solteiro. Depois de anunciar mais uma separação de Maiara, com quem viveu um relacionamento de muitas idas e vindas, o cantor sertanejo foi visto dando um selinho em uma repórter nos bastidores de um show.

Rapidamente as imagens viralizaram na web e se tornaram assunto nas redes sociais. No vídeo, a entrevistadora pergunta para Zor se ele já deu um selinho em uma fã, e então ele responde:

– Já! Tinha uma época em que a gente fazia uma brincadeira no show, a gente tirava tipo uma roleta, e quando caía no beijo era eu que dava.

A repórter então pergunta:

– Rola um selinho?

E ele responde:

– Rola

Veja o vídeo: