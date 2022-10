‘Figurinha carimbada’ invade loja, se passa por cliente e foge com perfume

Um homem foi preso pela Polícia Militar (PM) após invadir e furtar um perfume em uma loja nesta terça-feira (4), no Centro, em Rondonópolis (MT). O indivíduo inclusive foi reconhecido por outras vítimas pela prática do mesmo crime em outras lojas de cosméticos.

A PM recebeu a informação do furto no estabelecimento comercial onde a testemunha relatou que o suspeito se passou por cliente, perguntou o preço dos perfumes e se dividia a compra no cartão de crédito. Na sequência, o suspeito se aproximou da prateleira e subtraiu dois perfumes da mesma marca, onde a unidade é avaliada a R$ 189,00.

Após o crime o suspeito fugiu, sendo acompanhado por populares que tentaram segurá-lo.

Conforme informações da PM, o suspeito já é conhecido por praticar o crime de furto nas lojas de perfumes com frequência no Centro da cidade.

Ele foi reconhecido por testemunhas por ter invadido e furtado uma loja de perfume no dia 27/09/22 às 13h16min, onde o suspeito subtraiu 2 perfumes masculinos nos valores de R$ 189,90 e R$ 229,90. Ele também foi reconhecido após furtar 1 perfume importado de uma loja de cosméticos no dia 01/10/2022 às 14h07.

As testemunhas relataram que os respectivos estabelecimentos possuem circuito interno de filmagem, os quais registraram a ação delitiva do conduzido.

A PM ressalta que a forma de agir do suspeito durante os crimes foi a mesma em todas as lojas furtadas, onde ele entrava no estabelecimento, se passava por cliente, em seguida subtraia perfumes e saia correndo.

O suspeito foi preso pela PM e encaminhado para a 1ª Delegacia de Polícia para providências cabíveis.