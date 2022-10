Flamengo e Corinthians jogam pelo título da Copa do Brasil

Chegou a hora de conhecermos o campeão da Copa do Brasil 2022. Flamengo e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira (19), às 21h45, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).

Na primeira partida, disputada na capital paulista, as duas equipes terminaram no 0 a 0. Assim, o vencedor do jogo no Rio será o campeão. Em caso de empate, haverá disputa de pênaltis.

Enquanto o Rubro-Negro vem de uma vitória sobre o Atlético Mineiro, no último sábado (15), pelo Brasileirão, o Corinthians teve o jogo contra o Goiás suspenso e alguns dias a mais de descanso.

Histórico]

O duelo tem uma grande história, pois chega ao jogo de número 115, com muito equilíbrio. A vantagem é do Flamengo, que venceu 50, enquanto o Corinthians possui 42 vitórias. O time carioca marcou 172 gols, enquanto o Timão balançou as redes 151 vezes.

Vidal titular

Após poupar os titulares na vitória contra o Galo, o técnico Dorival Júnior terá quase todo o “time das copas” à disposição para a final.

Somente o volante João Gomes, suspenso após levar o terceiro cartão na ida, está fora, e deu lugar a Vidal, que inicia a partida. Há também uma dúvida na lateral-direita, devido às últimas atuações de Varela, mas Rodinei deve iniciar. Arrascaeta, com dores no púbis, também preocupa, mas estará em campo.

Descansado

O Corinthians chega descansado após uma semana sem entrar em campo e pôde se preparar durante os últimos dias para a grande final. A tendência é que o time titular seja o mesmo que iniciou na ida.

O técnico Vitor Pereira deve levar todo o time para o Rio de Janeiro, incluindo Paulinho, lesionado e fora de combate até 2023. No último treino antes da viagem, o Timão teve quase 30 mil torcedores presentes na Neo Química Arena.

FICHA TÉCNICA

Flamengo X Corinthians

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data e hora: quarta-feira (19), às 21h45

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO – Fifa)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO – Fifa) e Bruno Boschilia (PR – Fifa)

Árbitro de vídeo: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN – VAR – Fifa)

FLAMENGO: Santos; Rodinei, David Luiz, Léo Pereira e Filipe Luís; Vidal, Thiago Maia, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Pedro e Gabi. Técnico: Dorival Junior

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Gil, Balbuena e Fábio Santos; Du Queiroz, Fausto Vera e Renato Augusto; Adson, Yuri Alberto e Róger Guedes. Técnico: Vitor Pereira