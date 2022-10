Flamengo vence o Atlético-MG no Maracanã

Em partida válida pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, neste sábado (15), o Flamengo venceu o Atlético Mineiro por 1 a 0, com gol de Cebolinha. O jogo foi disputado no Maracanã e foi o último teste dos cariocas antes de decidir a Copa do Brasil.

Com o resultado, o Rubro-Negro foi aos 55 pontos e é o terceiro na classificação do Brasileirão, podendo ser ultrapassado até o final da rodada. Já o Galo ficou nos 47 e continua na sétima posição, podendo cair na classificação também.

Cebolinha desencanta

O primeiro tempo teve domínio do Atlético Mineiro, que criou as melhores chances na primeira metade, mas, os donos da casa marcaram o único gol do jogo aos 37, quando Fabrício Bruno lançou Everton Cebolinha, que completou.

A segunda etapa foi parecida, com o Atlético tendo as melhores chances. Nacho parou em Santos, enquanto Junior Alonso e Zaracho erraram o alvo. O Flamengo recuou e se segurou até o fim, garantindo o resultado.

Próximos jogos

Na 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Flamengo irá encarar o América Mineiro, no Independência, no sábado (22), enquanto o Atlético enfrenta o Fortaleza, no Castelão, na segunda-feira (24).

Antes, no entanto, o Rubro-negro encara o Corinthians, no jogo de volta da final da Copa do Brasil, na quarta-feira (19), a partir das 21h45, no Maracanã. Na ida, 0 a 0.

FICHA TÉCNICA

Flamengo 1 x 0 Atlético Mineiro

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data e hora: sábado (15), às 20h30

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Assistentes: Fabricio Vilarinho da Sila (GO – FIFA) e Tiaggo Americano Labes (SC)

Árbitro de vídeo: Thiago Duarte Peixoto (SP – VAR)

Gol: Everton Cebolinha, aos 37’/1T (Flamengo)

FLAMENGO: Santos, Varela, Fabrício Bruno, Pablo e Ayrton Lucas; Matheuzinho, João Gomes e Victor Hugo (Daniel Cabral); Everton Cebolinha (Igor Jesus), Marinho (Werton) e Matheus França (Mateusão). Técnico: Dorival Junior

ATLÉTICO MINEIRO: Everson; Guga (Mariano), Nathan Silva, Junior Alonso e Dodô; Allan, Otávio (Pavón), Zaracho e Nacho Fernández (Vargas); Keno (Ademir) e Hulk (Alan Kardec). Técnico: Cuca