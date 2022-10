Foi profecia!

Se vivo estivesse, o baiano Dias Gomes, um dos maiores dramaturgos e roteiristas do Brasil, completaria 100 anos. Representante maior do gênero tragicômico, ele celebrou a ironia como ninguém. Em seus textos, Gomes expunha as hipocrisias (da religião, da política, dos ricos, dos pobres, de todo mundo) de seu tempo, e para além dele também.

Com ar profético, cunhou um personagem que caberia perfeitamente nos dias de hoje, o prefeito Odorico Paraguaçu, da telenovela que escreveu para a Rede Globo, “O Bem Amado”. Odorico se elegeu prefeito de Sucupira, cidade imaginária do interior da Bahia, com a promessa de construir um cemitério para aquela comunidade. Para tanto, desviou dinheiro de tudo que era fonte: da educação, da saúde e até dos canos da rede de água. Terminada a obra, ninguém morria, porém, para sua inauguração.

Ele, então, contrata o cangaceiro Zeca Diabo, a quem nomeia delegado da cidade a fim de que ele matasse alguém. Mas, cidade do interior, povo manso, nenhuma briga ou circunstância ocorria que ensejasse uma morte. Ato contínuo, Dulcinéia, mulher de seu principal assessor, Dirceu, um catador de borboletas, que era sua amante, conta-lhe que está grávida e que o filho era dele. Odorico a encaminha para trabalhar no jornal da cidade, “A Trombeta” e convence Dirceu que sua mulher o estaria traindo com o jornalista responsável pelo periódico, Neco Pereira, um mala sem alça que se arvorava de jornalista. Dirceu já recebia cartas anônimas denunciando a traição da esposa, mas não dizendo quem seria seu amante. Odorico buscava, com isso, atingir seu desígnio de obter um defunto para seu cemitério. E dá certo!

Irado, Dirceu ruma à sede do jornal, mas perde os óculos no caminho. Chegando lá, sem poder enxergar bem, dispara a arma para todo lado, dando a Odorico o cadáver que tanto queria. Ele mata a própria esposa, porém, em vez do suposto amante. As irmãs de Dulcinéia, contudo, não querem que ela seja sepultada em Sucupira, mas em Jaguatirica. Odorico se opõe ao transporte do cadáver e as irmãs peticionam ao juiz, que lhes atendem o pedido. Para fazer cumprir a lei, o delegado Zeca Diabo entra em cena e, por isso, Odorico o demite.

Neco Pereira surge em cena com a mais nova edição do “A Trombeta”, expondo a maracutaia de Odorico. Por meio de uma entrevista dada por Dirceu Borboleta na prisão, os planos do prefeito ficam conhecidos, causando revolta em Sucupira. A cidade toda fica contra Odorico que procura forjar um atentado para mudar a opinião pública a seu favor. Só que, na hora, aparece Zeca Diabo e faz o atentado se tornar real, matando Odorico Paraguaçu. E o cemitério, afinal, é inaugurado com o seu sepultamento. Agora a cereja do bolo da ironia. Quem discursa sobre seu caixão é o jornalista meia boca Neco Pereira, que descreve Odorico como “exemplo de probidade e caráter, perseverança e lealdade, de justiça e amor ao próximo”.

Claro que esse resumo apertado não retrata toda riqueza da obra, mas espero que sirva para alertar as novas gerações que Odorico não tomou a prefeitura de Sucupira; ele foi eleito pelo povo. A trama de Dias Gomes pode nos ser útil para o pleito que se avizinha. Chega de hipocrisia! Qualquer semelhança com os dias de hoje não foi mera coincidência; foi profecia mesmo!