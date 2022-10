Foragido e acusado de crimes sexuais, Thiago Brennand se diz ‘perseguido’ e nega fuga do país

O empresário milionário Thiago Brennand, de 42 anos, foragido da Justiça, publicou vídeos na internet, no domingo (9), em que se diz “perseguido” e “vítima de uma cruzada midiática”. Ele teve a prisão preventiva decretada pela Justiça de São Paulo no dia 27 de setembro, acusado de agredir a modelo Alliny Helena Gomes em uma academia localizada em um shopping de em São Paulo. A ação foi registrada por câmeras de segurança.

Os vídeos foram publicados por Brennand no domingo (9), mas na segunda-feira (10) haviam sido apagados. Nas publicações, ele critica a imprensa, o Ministério Público de São Paulo, a ex-promotora de Justiça Gabriela Manssur e a advogada Dora Cavalcanti. Além disso, o empresário reprova ainda a série de denúncias contra ele. “Não prejudicam minha biografia”, disse.

Em outro momento de um vídeo de 30 minutos, ele se diz tranquilo e nega que esteja fugindo da Justiça brasileira. “Estou absolutamente tranquilo, não estou fugindo”, afirma. “Vamos ver se uma pessoa como eu, politicamente perseguida, se o mundo civilizado percebe ou cai na balela da imprensa.”

A decisão judicial de determinar a prisão preventiva atendeu ao pedido do Ministério Público de São Paulo e se deu após Brennand não se apresentar no prazo de dez dias determinado anteriormente pela Justiça, que se encerrou no dia 23 de setembro. Após o caso de agressão, o empresário deixou o país rumo a Dubai, nos Emirados Árabes.

O advogado Márcio Cézar Janjacomo, que atua como assistente de acusação no processo que se refere à modelo agredida na academia de São Paulo, diz que os vídeos não alteram os rumos do processo. “Por não ter comparecido à Justiça ele está como foragido. Isso [vídeo] demonstra uma atitude de enfrentamento à Justiça brasileira. Ele diz que não vai acatar a ordem e Justiça brasileira”, diz.

Em outro trecho, Brennand diz: “Vocês mexeram com a pessoa errada. Vocês morrem de inveja. Branco, heterossexual inegociável. Armamentista, óbvio. Conservador, sempre.” Ele diz ainda que a maioria das denúncias de crimes de estupros no país é falsa. “É uma atitude de enorme coragem afrontar o ordenamento jurídico brasileiro”, afirma Janjacomo. “Contra o processo não significa nada, mas contra o Estado significa tudo.”

O assistente de acusação diz ainda que busca, agora, um posicionamento do Ministério da Justiça e do Ministério das Relações Exteriores para a executar o mandado de prisão em territórios estrangeiros. “Cabe esse tipo de execução para extraditá-lo ao Brasil.”

Janjacomo destaca tentativas anteriores de o foragido atrapakhar o trabalho da Justiça brasileiras.”Ele tentou por diversas vezes prejudicar nosso trabalho e não conseguiu. Em qualquer aeroporto em que ele estiver pode ser preso imediatamente. O processo corre normalmente, independente da presença dele aqui.”

O R7 entrou em contato com o escritório Hasson Sayeg, Novaes e Venturole Advogados, que faz a defesa do empresário, que informou não ter nada a declarar sobre os vídeos publicados.