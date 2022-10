Foragido por latrocínio em Rondonópolis é preso com armas de fogo e munições

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Nova Xavantina, cumpriu nesta terça-feira (11) a prisão de um foragido da Comarca de Rondonópolis pelo crime de roubo seguido de morte.

O homem de 47 anos é investigado pelo latrocínio ocorrido em 25 de Junho deste ano. Ele estava com o mandado de prisão temporária expedido pelo juízo da 3ª Vara Criminal de Rondonópolis.

Durante a prisão, os investigadores de Nova Xavantina realizaram buscas na residência do foragido e localizaram um revólver calibre 38, com seis munições intactas, além de uma pistola calibre 380 com 41 munições também intactas. Há indícios de que a pistola tenha sido utilizada na execução do crime.

Aos policiais, o investigado apresentou um documento com dados possivelmente falsos, tentando se passar por outra pessoa. Os investigadores apuraram que ele estaria utilizando três documentos falsos para a prática de crimes, além de ter inscrições de dois números de CPF.

Na mesma residência foram detidas outras três pessoas pelo crime de posse ilegal de armas de fogo.

Os quatro foram encaminhados à Delegacia de Nova Xavantina, sendo cumprido o mandado de prisão contra o foragido e os outros três suspeitos autuados em flagrante pelo delegado Raphael Diniz Garcia.

Após a realização de exame de corpo de delito e da audiência de custódia, os suspeitos serão encaminhados à penitenciária regional Major Zuzi Alves da Silva, em Água Boa.