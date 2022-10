Funcionários de postos e de cartórios conveniados à Politec são capacitados para a emissão de RG

A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) promoveu, durante os meses de setembro a outubro, o curso básico de Identificação Civil e Criminal, para funcionários de postos de identificação conveniados. O curso visa instruí-los sobre a operação dos Kits Biométricos, utilizados no processo de emissão da carteira de identidade.

Participaram da capacitação 62 funcionários dos cartórios das cidades de Pontes e Lacerda, Primavera do Leste, Campo Novo do Parecis, da Prefeitura de Poconé, onde serão instalados novos postos de identificação, e servidores da Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc), que atenderão no Centro de Cidadania do Shopping de Várzea Grande, que passará a ofertar o serviço de emissão do RG.

A etapa teórica do curso, realizada entre 26 a 30 de setembro, de forma remota, foi ministrada pelo papiloscopista Elthon Teixeira. Durante o treinamento foram apresentados conteúdos acerca da operacionalização do Sistema de Identificação Civil, Legislações, atendimento ao público, técnicas de coleta de impressões digitais e emissão de documentos de identificação civil e criminal.

Já a etapa prática, realizada na sede da Politec em Cuiabá, contou com a divisão dos participantes em dois grupos. O primeiro grupo, formado pelos funcionários da prefeitura de Poconé, recebeu a capacitação prática entre os dias 3 a 7 de outubro. Os funcionários dos cartórios do interior do estado e da Setasc realizaram a capacitação na semana entre 17 a 20 de outubro.