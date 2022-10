Guedes aproveita entrevista para alfinetar “slogan” de Lula

O ministro da Economia, Paulo Guedes, rebateu pela primeira vez o que tem sido tratado como slogan do principal adversário do atual presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), nestas eleições. Sem citar o nome de Lula, o “posto Ipiranga” do governo criticou o discurso do petista sobre “picanha e cerveja”.

“A distância do Brasil para o resto do mundo aumentou, o Brasil empobreceu. Ficam falando agora de picanha e cerveja, não têm noção do que aconteceu, último lugar no Pisa (Programa Internacional de Avaliação de Estudantes) de educação, crescimento zero”, afirmou.

Guedes palestrou em um evento em Brasília e chamou de “versão colorida” dos fatos as palavras repetidas por Lula desde o início de sua campanha eleitoral.

“Tem gente sonhando em voltar à mediocridade anterior. Jovens em vez de estarem vindo de fora para cá, ao contrário, brasileiro indo lavar prato em Barcelona, entregar pizza em Boston, jovens todos indo embora, então, estamos em um momento decisivo”, disse.

A referência de Lula ao corte bovino se dá no contexto defendido pelo petista de se lançar à presidência “para reconstruir o Brasil”.