HMC consegue material de alto custo para tratamento com embolização de aneurisma pelo SUS

O Hospital Municipal de Cuiabá e Pronto-Socorro “Dr. Leony Palma de Carvalho” (HMC) conseguiu em tempo hábil, material de alto custo que não é disponibilizado via tabela SUS. Trata-se de um redirecionador de fluxo, indicado para pacientes com aneurisma roto grande, para tratamento com embolização.

O adolescente Jeferson Campos, 16 anos, morador de Cáceres (217 km de distância de Cuiabá), passou pelo tratamento com embolização via endovascular no HMC com a equipe da neurocirurgia, que atua na realização de procedimentos complexos e raros no HMC e também no Hospital Municipal São Benedito (HMSB).

Para a mãe do adolescente, Maria Albina, 48 anos, o filho foi tratado em um ótimo hospital e com a melhor equipe de neurocirurgia de Mato Grosso. “A qualidade no atendimento do HMC é surpreendente, confesso que não esperava tanto. Estrutura maravilhosa, e os médicos transmitiram confiança, e todos os outros profissionais enfermeiros e técnicos em enfermagem e da equipe multiprofissional são excepcionais, trataram a gente com toda dedicação e carinho”, ressaltou Maria Albina.

Segundo ela, o filho deu entrada no HMC com fortes dores de cabeça, tontura e fraqueza nas pernas. “Meu filho realizou exame de tomografia computadorizada, mas o diagnóstico foi confirmado por meio da angiografia cerebral. As dores foram se intensificando e ele ficou internado até a realização do procedimento de embolização. Nesse tempo, ele foi medicado, e foi acompanhado pela fisioterapia, psicologia, nutrição, enfermagem, clínica médica e neurocirurgia”, revelou a mãe do adolescente.

O médico residente em neurocirurgia, dr. João Victor, que atua na equipe liderada pelo neurocirurgião Wilson Novais, explicou que o paciente Jeferson precisava tratar um aneurisma bem complexo na artéria vertebral. “Por ser complexo, o paciente precisava do material de alto custo, que foi adquirido, possibilitando tratar de forma eficiente”, disse.

“A recuperação do Jeferson foi ótima e ele foi extubado no mesmo dia. Não ficou com sequelas e nenhuma alteração. Permaneceu na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) por três dias, para vigilância da neurocirurgia, e ficou quatro dias na enfermaria para observação”, completou o dr. João.

Segundo a supervisora de enfermagem, Raquel Marinho, conforme a evolução da neurocirurgia, os profissionais da enfermagem ficavam vigilantes a todo o momento. “Quando ele veio da UTI para a enfermaria, oferecemos todo o suporte ao Jeferson, ainda mais nessa situação, que se trata de um procedimento de alto risco”, pontuou.

Jeferson disse que está se sentindo melhor e pronto para ir para casa. “Refiz meus exames, e já estou de alta. Daqui a um mês eu tenho consulta agendada de retorno com o neurocirurgião, no Hospital Municipal São Benedito”, revelou o paciente.

A mãe de Jeferson relatou que o sentimento é de alívio. “Estou tranquila agora e feliz com o resultado do tratamento. Deu tudo certo, graças a Deus e aos profissionais extraordinários. Equipe nota mil”, avaliou.

Para Paulo Rós, diretor-geral da ECSP, que administra os hospitais municipais, a gestão Emanuel Pinheiro oferece uma estrutura de primeira, 100% SUS. “Nosso atendimento é de alto padrão, para o serviço público. Tanto o HMC quanto o Hospital Municipal São Benedito dispõem de equipamentos de última geração como a hemodinâmica, tomografia, aspirador ultrassônico e neuronavegação para tratar situações complexas como aneurisma cerebral, tumor cerebral, raquimedular e outros”, enfatizou Rós.