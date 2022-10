Homem alcoolizado e sob efeito de drogas espanca mulher dentro de casa

Um homem foi preso após agredir a esposa dentro de casa na região do Tatuapé, na zona leste da capital paulista, na madrugada deste sábado (15).

A Polícia Militar recebeu um acionamento para violência doméstica na rua Antônio Macedo, no bairro Parque São Jorge, por volta de 1h40. No local, os policiais encontraram o agressor extremamente alterado, pois tinha consumido bebida alcoólica e drogas.

Ele havia sido contido por populares. O homem foi colocado dentro da viatura, onde deu diversas cabeçadas contra o vidro da janela na tentativa de quebrá-la e fugir.

No interior da residência, a vítima foi encontrada com diversos hematomas no rosto. Além de agredir a esposa, o suspeito quebrou o portão do imóvel, a geladeira, o fogão, a cama e outros móveis.

De acordo com a PM, a mulher e o agressor foram encaminhados à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Jaçanã. Após receber atendimento médico, o homem foi liberado, mas a vítima permanece internada.

Aos policiais, a mulher relatou que o marido saiu de casa por volta de 17h30 de sexta-feira (14) dizendo que iria trabalhar. Após mais de sete horas, ele retornou embriagado.

O agressor bateu a cabeça da companheira no chão, puxou o cabelo, deu socos e ainda mordeu o rosto dela, segundo o relato da mulher.

O caso foi registrado na 5ª Delegacia de Defesa da Mulher.