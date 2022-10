Homem armado com faca arromba portão, invade residência e ataca vítima pelas costas

Um homem foi vítima de uma tentativa de homicídio após ser esfaqueado na madrugada deste domingo (23), em uma residência no bairro São Sebastião II, em Rondonópolis (MT). O suspeito também ficou ferido após uma luta corporal com a vítima. Após receber atendimento médico, o indivíduo que faz uso de tornozeleira eletrônica e estava com o aparelho desligado foi preso pela Polícia Militar (PM).

Conforme informações, a PM foi acionada e quando chegou na casa encontrou o suspeito na porta em posse de uma faca. Ao avistar a viatura, o indivíduo entrou na residência e escondeu a arma branca.

A vítima foi encontrada com perfurações nas costas e braço. Conforme informações, a vítima estava em casa deitada quando foi surpreendida pelo suspeito que arrombou o portão da residência e em ato traiçoeiro realizou vários golpes de faca nas costas da vítima.

O homem disse que para se defender entrou em luta corporal com o suspeito e acabou perfurando o indivíduo no joelho e na cabeça.

A equipe do SAMU foi acionada e encaminhou a vítima para o Hospital Regional. O suspeito foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Ainda conforme informações da PM, o suspeito, mesmo algemado ameaçou os profissionais da saúde e também os policiais.

A arma utilizada no crime foi localizada dentro de um armário da casa.

O suspeito foi encaminhado para a Delegacia de Polícia para providências cabíveis.