Homem coloca fogo em restaurante que errou pedido e causa prejuízo de R$ 2,5 milhões

Um homem foi preso após colocar fogo em um restaurante que errou o pedido dele. O estabelecimento sofreu um prejuízo de mais de R$2,5 milhões. O caso aconteceu em Nova York (EUA), no domingo (2).

No vídeo, é possível vê-lo jogando gasolina no local e usando um fósforo para provocar as chamas. O homem também é atingido pelo fogo e consegue escapar, ele foi encontrado após duas semanas.

Em depoimento à polícia, o autor do crime, de 49 anos, disse que estava “bêbado e com raiva”. Por não ter antecedentes criminais, ele foi liberado.

O vídeo foi divulgado pelo Corpo de Bombeiros, assista.

Today, Acting Fire Commissioner Laura Kavanagh announced the arrest of Choephel Norbu. #FDNY Fire Marshals along with @NYPDnews Arson and Explosion Detectives arrested Norbu, 49, for intentionally setting a fire. Read more: https://t.co/151Huk3jDY pic.twitter.com/3Hjhiwbw5J

— FDNY (@FDNY) October 17, 2022