Homem não aceita o fim do relacionamento, derruba o portão da casa da ex e faz ameaças

Um homem de 30 anos foi preso pela Polícia Militar (PM) no bairro Jardim das Paineiras, no início da madrugada desta sexta-feira (14), pelo crime de violência doméstica após ameaçar, causar dano emocional com violência psicológica, moral, verbal, patrimonial e força muscular à ex-mulher de 24 anos.

Conforme informações do Boletim de Ocorrência, a vítima disse aos policiais que está separada do homem há dois meses depois de um longo período de convivência onde o suspeito ainda não aceitando o fim do relacionamento se dirigiu até a casa dela, arrombando o portão da frente da residência.

Ainda conforme informações, o suspeito danificou o carburador da motocicleta da mulher derramando o combustível do tanque e ameaçando colocar fogo. O homem também arrombou a porta dos fundos da residência danificando a fechadura, o vidro da porta e o compressor do ar condicionado do quarto da vítima.

A mulher disse que recebeu várias ameaças por parte do suspeito verbal e via aplicativo whatsapp. A vítima ainda disse que está há algum tempo sofrendo violência psicológica por parte do suspeito.

Diante dos fatos, o suspeito foi abordado, revistado e conduzido para 1ª Delegacia de Polícia para providências cabíveis.