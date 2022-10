Idosa morre em acidente após avançar sinal vermelho e ser atingida por motociclista; veja vídeo

Maria Ester Cebalho Peinado Coronel, 60 anos, morreu na manhã desta sexta-feira (21) após uma colisão entre duas motocicletas, registrada em um cruzamento na cidade de Cáceres-MT. A idosa teria avançado o sinal vermelho e provocado o acidente.

Conforme informações, Maria Ester estava em uma Honda Biz trafegando pela rua Nossa Senhora do Carmo quando, no cruzamento com a avenida São Luiz, avançou o sinal vermelho e foi atingida por um motociclista, que estava em uma CG.

Com o impacto (veja vídeo abaixo), a vítima, natural da Bolívia, foi arremessada a metros de distância. Ela morreu no local do acidente. Enquanto o outro motociclista, 20 anos, foi socorrido com corte na boca e ferimentos na parte inferior do corpo e encaminhado ao Hospital Regional de Cáceres.

A Polícia Civil investiga o caso.

Imagens

O acidente foi flagrado por uma câmera de segurança, instaladas nas proximidades do local. As imagens mostram o exato momento em que a idosa avança o sinal fechado e é atingida, violentamente, pelo motociclista. O corpo da boliviana é arremessado para cima e cai próximo ao meio-fio.

Veja abaixo o vídeo: