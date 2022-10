Idoso fica ferido após colisão entre moto e carro em cruzamento

Um idoso de 69 anos ficou ferido após um acidente envolvendo uma moto e um carro,

na manhã desta segunda-feira (10), no cruzamento da rua Rio Branco com a avenida Bandeirantes, no Centro, em Rondonópolis (MT).

O motorista do carro disse que seguia pela avenida e quando sinalizou que ia entrar para ter acesso a rua Rio Branco, o idoso tentou passar pela direita e acabou sendo atingido pelo carro.

A equipe do SAMU foi acionada e encaminhou a vítima para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). O motorista do carro permaneceu no local e prestou assistência.