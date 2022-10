Idoso morre em batida frontal entre dois veículos de passeio na rodovia

Um idoso de 67 anos morreu na manhã desta sexta-feira (21) na MT-358, trecho que liga Tangará da Serra a Campo Novo do Parecis, após uma batida frontal com outro veículo de passeio. Um problema mecânico pode ter causado o acidente.

Segundo informações, o casal de idosos estava no Uno e seguia no sentido Tangará a Campo Novo, quando, um veículo Gol que seguia no sentido contrário, acabou invadindo a pista e batendo de frente. A batida acertou em cheio o lado do motorista.

O idoso chegou a ser socorrido e levado, mas chegou à unidade hospitalar já sem vida. A esposa dele não se feriu.

O motorista do veículo Gol afirmou que um problema mecânico na barra de direção fez com que ele perdesse o controle. Ele foi socorrido com escoriações e reclamava de dores no tórax.